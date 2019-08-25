English | كوردى

طائرة مسيرة تستهدف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا


طائرة مسيرة تستهدف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا
2019/08/25 | 18:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل طائرة مسيرة تستهدف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا

تأریخ التحریر: : 2019/8/25 18:19

• 28 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة تستهدف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة تستهدف الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا