2019/08/25 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت وثائق قضائية أمريكية تفاصيل جديدة عن العلاقات بين الأمير البريطاني، أندرو دوق يورك، والملياردير الراحل جيفري إبشتاين المتهم بالتحرش بالقاصرات والاتجار بخدماتهن الجنسية.وحسب صحيفة “صاندي تايمز”، فقد أكدت سجلات تحليق طائرة إبشتاين الخاصة أن أندرو، نجل الملكة إليزابيث، الذي كان حينئذ في سن 38 عاما، عاد في عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لوليتا إكسبريس” وملكة جمال روسية على صلة بترامب..



تفاصيل جديدة عن مقتل الملياردير إبشتاين وكالة خطوة برس.

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