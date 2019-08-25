2019/08/25 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل_الغدير | السيد نصر الله: الانتصارات هي انتصارات كل قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية والجيشين اللبناني والسوري

#عاجل_الغدير | السيد نصر الله: كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتقسيمها على أسس مذهبية وعرقية لكن محور المقاومة منعها وسيمنعها في المستقبل السيد نصر الله: كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتقسيمها على أسس مذهبية وعرقية لكن محور المقاومة منعها وسيمنعها في المستقبل السيد نصر الله: يجب أن نستحضر أيضاً من واجه الإرهابيين وقاتلهم في لبنان وسوريا وغيرهما السيد نصر الله: المعركة قامت أولاً على أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة وكان الجيش اللبناني ممنوعاً من التصرف السيد نصر الله: أمريكا تريد إعادة داعش الى العراق من جديد ليكون ذلك حجة لبقاء قواتها

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