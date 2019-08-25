2019/08/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F7X3vu5kT_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلسطين | الكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته على الشعب المقدسي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلسطين | الكيان الصهيوني يواصل اعتداءاته على الشعب المقدسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).