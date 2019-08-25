2019/08/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مؤسسة الأمل الاعلامية هاشتاك “الحسين نهضة وعي” وتحت شعار “أحيو أمرنا” إيذانا واستنفارا لإستقبال شهر محرم الحرام شهر الحزن والمصاب على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين والثلة الطاهرة من أهل بيته وصحبه الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين.وقال مدير عام المؤسسة الأستاذ مازن المالكي: “إن هذا الهاشتاك يأتي استنهاضا للهمم لإحياء ذكرى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الأمل الإعلامية تطلق هاشتاك “الحسين نهضة وعي” استعدادا لإستقبال محرم الحرام النعيم نيوز.

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