2019/08/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الناشئين تصل الى همدان غداً..منتخب الناشئين بمواجهة ايران ودياً استعداداً لتصفيات كاس آسيا لكرة القدم حسين البهادلي – المنسق الاعلامي لمنتخب الناشئين وصلت بعثة منتخب الناشئين بكرة القدم الى مدينة همدان الايرانية استعداداً لمواجهة منتخب ايران ودياً في الـ 26 و29 من الشهر الحالي قبل الدخول في تصفيات كاس اسيا المقرر ان تقام

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