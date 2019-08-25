طائرة مسيرة تستهدف رتلاً للحشد الشعبي عند الحدود العراقية-السورية وأنباء عن سقوط ضحايا

2019/08/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الاحد، بان طائرة مسيرة استهدفت مقرا للحشد الشعبي عند الحدود العراقية_السورية وانباء عن سقوط ضحايا.

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