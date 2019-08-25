نصر الله: الأميركان يعملون على إحياء داعش في العراق لضمان بقاء قواتهم

2019/08/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأميركية بالعمل على إعادة "إحياء" تنظيم داعش في العراق لضمان بقاء قواتها في البلاد.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، إن "تنظيم داعش كان الحجة لعودة القوات الأميركية في العراق".

وأضاف الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن "البرلمان العراقي يعمل على اقرار قانون لاخراج هذه القوات من العراق، الا انها تحاول البقاء عبر احياء داعش مرة أخرى".

بغداد اليوم- بغداد

اصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد، توجيهاً للقادة العسكريين بمواصلة العمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة، مؤكدا ان المرحلة الرابعة لعملية ارادة النصر مهمة للغاية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم&q

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية، اليوم الأحد، آخر تطورات اختيار سفراء العراق الجدد، فيما أشار إلى اختيار 35 سفيراً.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اسماء مرشحي السفراء لم تكتمل لغاية الآن"، مبي

بغداد اليوم _ متابعة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، باستهداف "كل دولة تسمح لإيران باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل"، بأنها ستتحمل نتائج ذلك.

وقال نتنياهو، خلال قيامه بجولة أمنية في شمال إسرائيل، إن الق

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