2019/08/25 | 18:44

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الأخبار المحلية

الأحد 25 أغسطس 2019 | 06:27 مساءً | عدد القراءات : 15

بعثة الحج تعلن الانتهاء من التفويج العكسي لحجاج البر

بغداد/..



أعلنت بعثة الحج العراقية الانتهاء من التفويج العكسي لجميع حجاج البر عبر منفذ عرعر الحدودي بامان وانسيابية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في بيان اليوم تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "البعثة انهت اليوم تفويج حجاج البر البالغ عددهم 24247 حاجا عبر منفذ عرعر الحدودي، مؤكدا تحقيق البعثة نجاحا كبيرا هذا العام بنقل جميع حجاج البر خلال 10 ايام من انطلاق عملية نقلهم، رغم ارتفاع عددهم هذا العام بنحو الضعف عن العام الماضي".

واشار الكناني الى ان "البعثة سيرت 1041 حافلة حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من الديار المقدسة الى محافظاتهم، حيث كان للجهات الساندة من الاجهزة الامنية وطيران الجيش والحشد الشعبي والعتبتين الحسينية والعباسية والوقفين الشيعي والسني ومحافظتي الانبار وكربلاء المقدسة دور مهم في انجاح تفويج الحجاج وتأمين الحماية والخدمة لهم".

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