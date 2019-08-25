مصر تدين الحادث الإرهابي في محافظة كركوك العراقية

2019/08/25 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات للحادث الإرهابي الذي وقع عبر استهداف ملعب لكرة القدم في قضاء داقوق بمحافظة كركوك...

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