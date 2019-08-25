وزارة الأوقاف بإقليم كردستان تصدر تعليمات بشأن أصوات الاذان وقاعات المناسبات الدينية

2019/08/25 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الأوقاف بإقليم كردستان، عن عدد من التعليمات الجديدة المتعلقة بأصوات الاذان، وخطب الجمعة في مساجد الإقليم.

وأشارت الوزارة في بيان، الى وضعها برنامجا لتنظيم مستوى أصوات الاذان وإبلاغها جميع المساجد بذلك، وضرورة الالتزام بعدم اصدار أصوات اكثر ارتفاعا من المستوى المحدد، والتسبب بإزعاج المواطنين في المناطق السكنية، داعية إياهم الى ابلاغ الوزارة في حال وجود مخالفات، فيما أكدت الوزارة ان تلك التعليمات تشمل أيضا، القاعات التي تنظم بداخلها المناسبات الدينية، والتي يجب ان لا يتجاوز فيها الصوت حدود القاعة.

وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق، تعليمات بشأن تقليل وقت خطب الجمعة، والاتفاق على عدد من مواضيع تلك الخطب، على ان يقوم الخطيب باختيار احد المواضيع المحددة.

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