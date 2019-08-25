القوات الامنية تعثر على وكرين لداعش ضمن قرى كركوك

2019/08/25 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على وكرين لعصابات داعش الإرهابية ضمن قرى محافظة كركوك .وذكرالناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان” ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وتعاون المواطنين عثرت على وكرين لعصابات داعش الإرهابية ضمن قرى محافظة كركوك حيت وجد بداخلهما ١٢ مسطره […]

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