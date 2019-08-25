تركيا تدين هجوم داقوق في كركوك

2019/08/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مقتل 6 أشخاص من المكون التركماني بهجوم في محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مقتل 6 أفراد وإصابة 11 من أبناء جلدتنا التركمان جراء هجوم في قضاء داقوق استهدف السبت مكانا دينيا".وأضاف البيان "ندين هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف مناخ الأمن والاستقرار في كركوك، ونرجو من الله الرحمة للقتلى، ونتقدم بالتعازي للشعب العراقي الصديق والشقيق".وأعرب البيان عن ثقته بأن "الحكومة العراقية، سترد على مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف كركوك رمز الوحدة والتضامن في البلاد."وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن 6 قتلى و9 جرحى سقطوا في الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق، فيما أكدت أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المنفذ.فيما اعتبرت الجبهة التركمانية في العراق، أن قصف قضاء داقوق بقذائف الهاون، استهداف للتركمان.



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