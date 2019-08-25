شهداء وجرحى في قصف طائرة مسيرة لمخازن عتاد الحشد في القائم

2019/08/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قصفت مساء اليوم الأحد طائرة مسيرة مخازن لعتاد الحشد الشعبي في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

وذكر بيان لاعلام اللواء 24 في الحشد في تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "هذا الفعل المتكرر دليلاً قاطعاً على ان هناك محاولات لإضعاف الحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي" حسب البيان.وأضاف ان "قيادة عمليات الجزيرة التابعة لهيئة الحشد الشعبي اشارت الى ان هذه الطائرة نفذت ضربات على مخازن العتاد التابعة للواء 45 في قضاء القائم ولاتزال تحوم حول قطعاته".وأكد البيان "على سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف 45 نتيجةً لهذا القصف".انتهى

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