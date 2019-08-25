بعد سنوات من توقفه.. تحديد موعد افتتاح المستشفى التركي في كربلاء

2019/08/25 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، افتتاح مشروع المستشفى التركي في تشرين الثاني المقبل بعد سنوات من التلكؤ وتوقف العمل.

وقال مدير المستشفى حسين الحكيم في

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