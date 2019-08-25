الكيان الصهيوني يعلن استهداف عجلة للحشد الشعبي بطائرة مسيرة في مدينة القائم

2019/08/25 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة، استهداف عجلة تابعة للحشد الشعبي، في مدينة القائم، عند الحدود مع سوريا.وذكرت قناة “الميادين” أن ” طائرات إسرائيلية مسيرة، استهدف اليوم الأحد، عجلة تابعة للحشد الشعبي،في مدينة القائم، قرب الحدود العراقية السورية”.وأضافت، أن “القصف اسفر عن استشهاد قائد ميداني […]

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