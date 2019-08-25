السيد نصر الله: ما جرى ليل أمس في الملفين السوري واللبناني خطير جداً جداً

2019/08/25 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ان ما جرى ليل أمس في الملفين السوري واللبناني خطير جداً جداً.

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