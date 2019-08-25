بشير الحداد:شباب اليوم هم قادة المستقبل وعماد الأمة وصناع الأمل

2019/08/25 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد أقام اليوم الأحد اتحاد برلمانيي كوردستان (ملتقى أربيل للقيادة) بالتعاون مع منظمة الملف الوطني، بمشاركة واسعة من النواب، والأكاديميين، وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية في أقليم كوردستان.الحداد وفي تصريح صحفي تابعته وكالة صدى ” نحن بحاجة الى صناعة قادة في المستقبل القريب من خلال

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