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شاهد بالفيديو.. المشهد السياسي : ضغط أمني وسياسي تعيشه حكومة عبد المهدي وترقب شعبي لنتائج التحرك الحكومي


شاهد بالفيديو.. المشهد السياسي : ضغط أمني وسياسي تعيشه حكومة عبد المهدي وترقب شعبي لنتائج التحرك الحكومي
2019/08/25 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: lJzmhnmgm44

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