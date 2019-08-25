2019/08/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد، الولايات المتحدة بالعمل على احياء تنظيم “داعش” في العراق من جديد، فيما اكد أن سوريا تسير بخطوات ثابتة نحو النصر النهائي.اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأحد، الولايات المتحدة بالعمل على احياء تنظيم “داعش” في العراق من جديد، فيما اكد أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله:الأميركيون يعملون على إحياء داعش في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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