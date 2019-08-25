خبير: إسرائيل تحاول جر واشنطن لصدام مسلح عبر ضرباتها الجوية بسوريا والعراق ولبنان

2019/08/25 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين الخبير الأمني هيثم الخزعلي، الأحد، أن ضربات الطائرات الإسرائيلية لمواقع داخل الأراضي العراقية والسورية واللبنانية محاولة لجر الولايات المتحدة الأمريكية لصدام مسلح في منطقة الشرق الأوسط، فيما أوضح أن تلك الضربات يستغلها الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية للترويج الانتخابي لترامب ونتنياهو.وقال الخزعلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني […]

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