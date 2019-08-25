2019/08/25 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية، الأحد، الانتهاء من التفويج العكسي لجميع حجاج البر عبر منفذ عرعر الحدودي بامان وانسيابية.وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن” البعثة انهت اليوم تفويج حجاج البر البالغ عددهم 24247 حاجا عبر منفذ عرعر الحدودي”، مؤكداً “تحقيق البعثة نجاحاً كبيراً هذا العام بنقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج تعلن الانتهاء من التفويج العكسي لحجاج البر بامان وانسيابية عالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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