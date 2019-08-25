2019/08/25 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آهٍ من ليلتي

عبد صبري ابو ربيع

آهٍ من ليلتي

مـرَّ الحبيب على مخدتي

يـــأخذني الحنين لديرتي

يا ما رسمت حروفها

بين الشــارع ونخلتي

وآهاتي تحرق

ثغـري وشفتي

واهٍ من أنيـن وحـــدتي وغربتي

ومن فراقٍ شاء ان يكون قصتي

ركبت الايام حتى بان

الشيــب فـي جــديلتي

هو ذا الحنين

يـــــأخذني تـــارة أخـرى

الى الكرخ فتسيل دمعتي

وقوفــاً علـى بــــابها

وقد صـارت مُحرمتي

لمن أشكو هذا الأسى

وذكريات حبيبتي

آهٍ مــــن ليــــلتي

فيها الذكريات تملأ قصيدتي

وهل يفيد الندم

وهل ترجع الايام طفولتي

ذلك رجعٌ بعيد

ذلك ألـمٌ لا يــــزال في آهتي

ضـاعت بين الدروب خليلتي

سمراء كأنها البدر في ليلتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آهٍ من ليلتي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آهٍ من ليلتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).