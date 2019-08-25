2019/08/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية ، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا نوع “نكال” على تجمعات الجيش السعودي في نجران جنوبي المملكة.وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع “نكال” محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس في نجران”.وأكد العميد يحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ “نكال” اليمني يدك الجيش السعودي في نجران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ “نكال” اليمني يدك الجيش السعودي في نجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).