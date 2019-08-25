بعثة الحج تعلن الانتهاء من التفويج العكسي لجميع حجاج البر عبر منفذ عرعر

2019/08/25 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

بعثة الحج العراقية، الأحد، الانتهاء من التفويج العكسي لجميع حجاج البر عبر منفذ

عرعر الحدودي بامان وانسيابية.

وقال

المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن” البعثة انهت اليوم تفويج حجاج البر البالغ عددهم 24247 حاجا عبر

منفذ عرعر الحدودي”، مؤكداً “تحقيق البعثة نجاحاً كبيراً هذا العام بنقل

جميع حجاج البر خلال 10 ايام من انطلاق عملية نقلهم، رغم ارتفاع عددهم هذا العام

بنحو الضعف عن العام الماضي”.

وأضاف

الكناني أن” البعثة سيرت 1041 حافلة حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من الديار

المقدسة الى محافظاتهم، حيث كان للجهات الساندة من الاجهزة الامنية وطيران الجيش

والحشد الشعبي والعتبتين الحسينية والعباسية والوقفين الشيعي والسني ومحافظتي

الانبار وكربلاء المقدسة دور مهم في انجاح تفويج الحجاج وتأمين الحماية والخدمة

لهم”.

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