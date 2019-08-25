2019/08/25 | 19:02

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البرلمان يناقش مشروع قانون موازنة 2020 في فصله التشريعي الجديد

الاحد

25

أب

2019 :

06:32 pm

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اعلن مجلس النواب ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام

المقبل ستتم مناقشته ضمن جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد ،

بعد تسلمه رسميا من مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول المقبل. الى ذلك اكد النائب طلعت كريم ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب

عدد من الوزراء المتلكئين في تنفيذ البرنامج الحكومي مع إمكانية

استضافة رئيس الوزراء لمناقشة المرحلة المقبلة من برنامجه وآليات

تنفيذه, مشيرا إلى أن البرلمان يدعم توجهات الحكومة نحو الاصلاح

ومحاربة الفساد ودعم تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال زيادة التخصيصات

المالية وتعديل قانون الموازنة واصدار تشريعات تسهم في مكافحة الفساد

والإرتقاء بعمل مؤسسات الدولة كافة .

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