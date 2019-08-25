النجف: عشرات الاصابات يومياً سببها حوادث مرورية

2019/08/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، عن أعداد الاصابات بسبب الحوادث المرورية في المحافظة.

وقال مدير عام صحة محافظة النجف رضوان الكندي، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "مستشفيات المحافظة تستقبل يومياً من 10-15 حالة إصابة جراء الحوادث المرورية"، مؤكداً انه "آن الأوان لإيقاف هذا الاستنزاف المستمر".

وأشار الى أن "نتائج هذه الحوادث وخيمة وذلك لما تسببه من خطورة كثيرة للشباب تؤدي الى فقدان حياتهم او تعرضهم الى اعاقات دائمة"، اضافة الى تسببها بالعبئ الكبير على المؤسسات الصحية".

ونوه الى إن "المستشفيات تستقبل يومياً مايتراوح بين 10الى 15 حالة إصابة جراء الحوادث المرورية".انتهى/س

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