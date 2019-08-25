2019/08/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، صاروخا باليستيا نوع نكال على تجمعات الجيش السعودي في نجران جنوبي المملكة.وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال محلي الصنع على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس في نجران".

وأكد سريع، أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم".

وأضاف، أنه "تمت مشاهدة عدد من سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل القتلى والجرحى".

وتابع، أن "الضربة الصاروخية أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة، مشيرا إلى أن العدو كان يحضر لزحوفات كبيرة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود".

يذكر أن هذه هي الضربة الثانية بهذا النوع من الصواريخ حيث أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الاثنين الماضي، في أول كشف لهذا النوع المحلي الصنع على تجمع وعرض عسكري للتحالف السعودي في معسكر ماس بمحافظة مأرب.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ يمني يدك الجيش السعودي في نجران) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ يمني يدك الجيش السعودي في نجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).