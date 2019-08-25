قيادي بالحشد: ردنا على القصف الصهيوني بالقائم سيكون قاصما ووفقا لبيان المهندس

2019/08/25 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد القيادي في الحشد الشعبي هادي الجزائري، الأحد ، ان رد الهيئة سيكون وفق ما جاء بنقاط بيان نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس بالرد على أي طيران غير مصرح به فوق مواقع الحشد.وقال الجزائري لـ/المعلومة /، ان “ الحشد الشعبي أحبط المخططات الأميركية الصهيونية في العراق والمنطقة مما جعل مواقعه […]

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