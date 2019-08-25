تسرب الكلور يتسبب باختناق عدد من المواطنين في اربعة احياء بقضاء المسيب

2019/08/25 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل … افاد مصدر محلي في محافظة بابل، اليوم الاحد، بأن عددا من المواطنين تعرضوا للاختناق في اربعة احياء بقضاء المسيب، عازيا ذلك الى تسرب غاز الكلور.وقال المصدر ، إن “مواطنين في احياء المعلمين والموظفين والدوب والميثاق تعرضوا اليوم الى الاختناق”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “اختناقهم جاء […]

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