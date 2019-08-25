الحشد يعلن مقتل اثنين من عناصره بقصف من طائرتين غربي الانبار

2019/08/25 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، عن مقتل عنصرين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “طائرتين مسيرتين

مجهولتين استهدفتا، اليوم، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات

الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)”.

وأضافت أن “القصف أسفر عن مقتل اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين”.

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