2019/08/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC قالت ممثلة الامين العام لمجلس الوزراء ابتسام عزيز ،الأحد، لقد اولت الحكومة اهتماما كبيرا لقضايا المرأة والأسرة وإعطاء الأولوية للمرأة والأسرة والطفل في حق الحصول على التعليم والمعرفة.وأكدت عزيز في كلمة لها في منتدى بغداد الإقليمي لتطوير الآليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني NNC” ،انه “لقد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة العامة لمجلس الوزراء :المرأة أولا المركز الخبري الوطني.

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