بافل طالباني يجدد التأكيد ثانية على عقد المؤتمر الرابع لتجديد الخطاب والبرنامج السياسي

2019/08/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد بافل طالباني التأكيد ثانية على ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الرابع للإتحاد الوطني لتجديد الخطاب والبرنامج الحزبي.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني أن بافل طالباني النجل الأكبر للرئيس الراحل جلال طالباني إجتمع اليوم الأحد في تلة دباشان بمدينة السليمانية مع وفد رفيع المستوى من الامم المتحدة في العراق، ضم كلا من مانوج ماثيو […]

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