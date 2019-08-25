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الامانة العامة لمجلس الوزراء :المرأة أولا


الامانة العامة لمجلس الوزراء :المرأة أولا
2019/08/25 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

قالت ممثلة الامين العام لمجلس الوزراء ابتسام عزيز ،الأحد، لقد اولت الحكومة اهتماما كبيرا لقضايا المرأ...

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