الدفاع النيابية تحذر من استهداف الكيان الصهيوني للزيارة الأربعينية والعتبات المقدسة

2019/08/25 | 20:04

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بغداد :سومر نيوز

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، من استهداف طائرات الكيان الصهيوني للزيارة الأربعينية والعتبات...

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