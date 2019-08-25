شابٌ يحوّل دراجته الهوائية لمكتبة متنقلة

2019/08/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سرور العلي

في أحد شوارع بغداد وقفت دراجة هوائية مضيئة، هي عبارة عن مكتبة متنقلة صغيرة لبيع الكتب، وعلى واجهتها الأمامية كتبت عبارة: (Book Bike Baghdad) بينما راح صاحبها محمد عبد الرحيم يتبادل الكلام مع احد القراء بحماس.

يقول الشاب عن مبادرته:

"بعد رؤيتي لتنفيذ الفكرة في دول الغرب، احببت تنفيذها في بغداد، ولاضافة لمسة جمالية، وافكار

اخرى من خلال العروض، مثلاً أقرأ لمدة عشر دقائق واحصل على خصم، وكذلك هناك فرصة لتبادل الكتب القديمة بأخرى جديدة ومجانية، وحرصت على وضع الموسيقى أيضا كلمسة جمالية، وجدت تفاعلاً ايجابياً من الناس وتشجيعاً دائماً"

تعتبر عجلة بغداد الهوائية صديقة للبيئة، ومشروعاً ثقافياً، وعبد الرحيم الحاصل على شهادة الهندسة من قسم البيئة في جامعة بغداد، هو مؤسس فريق امل البغدادي الثقافي سنة 2017 ، ونفذ عدة حملات ثقافية مع اعضاء فريقه في شارع المتنبي بتوزيع 500 كتاب مجاني، كما يعد اصغر مدرب ومحاضر في العراق، وقدم ورشاً ودورات ومحاضرات في مهارات الحياة وفن المناظرات في مدرسة جوهرة العلم الاهلية، وفي مركز المعرفة سنة 2018 ، وحصل على المرتبة الخامسة عالمياً بمشاركة 54 دولة بالبطولة الدولية الرابعة للمناظرات في قطر.

وختم حديثه قائلاً:

"اطمح ان اكون جواز سفر لنشر ثقافة بلدي، وبصدد طبع كتابين من تأليفي"

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