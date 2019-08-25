«الاذاعي والتلفزيوني» يحتفي بالمحمداوي

2019/08/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يضيف الملتقى الإذاعي والتلفزيوني في الساعة الخامسة من عصر يوم غد الثلاثاء على قاعة الجواهري المخرج والكاتب رضا المحمداوي للحديث عن تجربته الثقافية والفنية، بوصفهِ مخرجاً وناقداً فنياً وشاعراً ، وسيلقي عدد من الادباء والكتاب والفنانين بشهاداتهم وآرائهم ووجهات نظرهم بتجربة المحتفى به.

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