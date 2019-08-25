2019/08/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز ماجاء في كلمة السيد حسن نصرالله خلال مهرجان التحرير الثاني

الاحد

25

أب

2019 :

07:54 pm

16

السيد حسن نصرالله : نتائج المعركة على الإرهاب في الجرود حصدها كل

أبناء الشعب اللبنانيالسيد حسن نصرالله : ما حصل في منطقتنا كان كبيراً والتهديد كان

وجودياً والاعتداء الإسرائيلي المستجد خطير جداً جداً جداًالسيد حسن نصرالله : الإنتصارات التي تتحقق هي ببركة شهداء محور

المقاومة اللبنانية والعراقية والفلسطينية والسورية

واليمنية السيد حسن نصرالله : محور المقاومة منع التقسيم في جميع البلدان

العربية وخير مثال مايجري في اليمن من أحداثالسيد حسن نصرالله : المقاومة الإسلامية أحبطت مشروع السيطرة على

المنطقة وتقسيمها على أسس مذهبية وعرقيةالسيد حسن نصرالله : ما جرى من أعتداءات إسرائيلية أمس بطائرات مسيرة

على سوريا ولبنان لن يمر مرور الكرامالسيد حسن نصرالله : الأميركيون يعملون على إحياء داعش الإرهابي في

العراق رداً على عزم السياسيين إخراج تلك القوات بقرار نيابيالسيد حسن نصرالله : عودة "داعش" الإرهابي إلى العراق ذريعة لبقاء

القوات الأميركية السيد حسن نصرالله : القرار الرسمي اللبناني بإدخال الجيش في معركة

الجرود كان شجاعاًالسيد حسن نصرالله : الإنجاز العسكري بتحرير الريف الشمالي في حماة

إنجاز كبير لسوريا وهي تسير بخطى ثابتة نحو الإنتصار النهائي على

الإرهابالسيد حسن نصرالله : تضحيات الشهداء والجرحى في الجيش السوري هي من

دحرت التنظيمات الإرهابيةالسيد حسن نصرالله : داعش الإرهابي بات بعيداً عن لبنان مئات الكيلو

مترات ونثمن جهود الجيش السوري وإيران وكل من وقف معناالسيد حسن نصرالله : من لم يكن مستعداً في الدفاع عن لبنان فليقدم

إستقالته وليفسح المجال لمن يتحمل المسؤوليةالسيد حسن نصرالله : على الجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية

التضحية من أجل الأمن والإستقرار السيد حسن نصرالله : البقاع وتحديداً بعلبك الهرمل هو الذي حفظ الدولة

وعليها أن تتحمل المسؤولية الأمنية كاملةالسيد حسن نصرالله : ما حصل ليلة أمس من إعتداء إسرائيلي خطير جداً

والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدثالسيد حسن نصرالله : السكوت على الإعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان

سيولد مساراً خطراً وسيتكرر سيناريو العراق الذي يحصل حالياًالسيد حسن نصرالله : لا نسمح بموضوع تكرار الإعتداءات الإسرائيلية

وسنفعل كل شيء لمنع حصول مسار مثل ذلكالسيد حسن نصرالله : نحن في المقاومة لن نسمح بتكرار الإعتداءات

الإسرائيلية مهما كلف الثمن وأنتهى زمن الغطرسةالسيد حسن نصرالله : من الآن فصاعداً سنواجه الطائرات الإسرائيلية

المسيرة وسنسقطهاالسيد حسن نصرالله : الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل لبنان لم

تعد لجمع المعلومات بل لعمليات الاغتيالالسيد حسن نصر الله : الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل لبنان وتبقى هي في

أمان أنتهىالسيد حسن نصرالله : كل ما يحصل في المنطقة من تدمير سببه أميركا

والكيان الإسرائيلي ولن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراءالسيد حسن نصرالله : لن نسمح لأحد أن يمس كرامة وعزة و وجود محور

المقاومة الإسلامية في المنطقةالسيد حسن نصرالله : سندافع عن بلدنا في الحدود البرية وفي

البحر وفي السماء أيضاًالسيد حسن نصرالله : مخازن للحشد الشعبي تستهدف من خلال طائرات مسيرة

مع تلميح إسرائيلي إلى تحمل المسؤولية والمفاخرة

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