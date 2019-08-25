2019/08/25 | 20:04

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أحمد نصرالله لآفاق : طائرات مسيرة أستهدفت عجلتين للحشد الشعبي تحمل مواد غذائية وأسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين

اكد نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي أحمد نصرالله ان

طائرات مسيرة أستهدفت عجلتين للحشد الشعبي في قضاء القائم.

وقال نصر الله خلال اتصال هاتفي في نشرة افاق ، ان طائرات مسيرة

استهدفت عجلتين للدعم اللوجستي لقاطع الانبار في الحشد تحمل مواد

غذائية وأسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين.

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