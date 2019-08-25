2019/08/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميركل تؤكد ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تؤكد ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تؤكد ضرورة استخدام كل السبل لحل الأزمة الإيرانية سلمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).