شؤون المرأة في اقليم كردستان: يتطلب وقفة جادة لدمج المرأة في السياسات الوطنية

2019/08/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت الامينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة اقليم كردستان باخشان، اليوم الاحد، انه يتطلب وقفة جادة لدمج المرأة في السياسات الوطنية.

وقالت باخشان، في كلمة لها في منتدى بغداد الاقليمي لتطوير الاليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة، وحضرته "الغد برس"، انه "لاتزال تعتبر المرأة في مجتمعنا وبعض المجتمعات من اقل المشاركة في الوصول الى صنع القرار رغم مشاركتها".

واشارت، الى انه "يتطلب وقفة جادة لدمج المرأة في السياسات الوطنية والتطور وعمليات الاعمار والتنمية".





واوضحت انه :من اهم العرامل مأسسة تمكين المرأة واعم الوسائل وجود صلاحيات قانونية لرسخ سياسات وطنية وادماجها في الاستراتيجيات الوطنية".





وبينت ان "تجربة الاقليم اولت حكومة الاقليم وبمشاركة فعالة بشؤون المراة ورفع العقبات امام تمكينها".

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