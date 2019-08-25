عبد المهدي يوجه رسميا بتخصيص مبالغ لتأمين الحدود وتزويدها بالمعدات المتطورة

2019/08/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله، مساء اليوم الاحد، عن صدور تبليغاً رسمياً من القيادة العامة للقوات المسلحة، لتخصيص المبالغ اللازمة لتأمين الحدود وتزويدها بالمعدات المتطورة لوقف عمليات التسلل من دول الجوار.

وقال يارالله في تصريح أورده إعلام وزارة الدفاع، وتابعته "الغد برس"، إن "عملية إرادة النصر الرابعة تسير وفق ما مخطط لها، كاشفا عن توجه عسكري لترصين امن الحدود العراقية".

واضاف ان "واحدة من مهام عملية إرادة النصر الرابعة هي تدقيق العمل الاستخباري، وان هناك تطورا واضحا بسير العمليات الجارية عن مراحلها السابقة".

واكد يارالله "نطمئن المواطنين ان الاوضاع تحت السيطرة في جميع المناطق ومع استمرار العمليات النوعية نؤكد ان لا مكان آمنا لداعش"، لافتا الى ان "التركيز منصب على تأمين الحدود الدولية".

وختم بالقول ان "القائد العام للقوات المسلحة ابلغنا رسميا بتخصيص المبالغ لترصين الحدود وتزويدها بالمعدات الالكترونية لإنهاء تسلل عناصر داعش عبر تلك المناطق".

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قد أكدت مساء اليوم الأحد، مقتل اثنين وإصابة ثالث بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "طائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا، اليوم، نقطة ثابتة للواء 45 بالحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار (15 كم عن الحدود العراقية السورية)، ما اسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 45 وإصابة آخر واحتراق عجلتين".

يشار الى ان انباء اولية، تشير الى تورط اسرائيل في الضربة، التي ادت كذلك الى مقتل القيادي في اللواء علي الدبي.

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