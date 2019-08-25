خلال استقباله وجهاء وشيوخ الكرادة .. العبادي يؤكد اهمية العمل الجدي لتحقيق تطلعات المواطنين

2019/08/25 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حيدر العبادي اهمية العمل الجدي لتحقيق تطلعات المواطنين في قطاع الخدمات والاستثمار والاعمار وتوفير فرص العمل والاستمرار بالخطط التي وضعت في الحكومة السابقة للاعمار .واشار العبادي خلال استقبال مجموعة من وجهاء وشيوخ الكرادة الذين قدموا التهاني بمناسبة العودة من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج ، الى ان” المواطن يجب ان تنعكس عليه […]

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