التخطيط تصادق على إطلاق أكثر من 136 مليار دينار إلى محافظة نينوى

2019/08/25 | 20:15

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بغداد اليوم _ بغداد

صادق وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، على صرف أكثر من 136 مليار دينار، لمحافظة نينوى، ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الدليمي، صادق اليوم الأحد، على إطلاق صرف أكثر من 136 مليار دينار لمحافظة نينوى، ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "مصادقة الدليمي على مبلغ (136,582,000,000 دينار) مئة وستة وثلاثون مليار وخمسمئة واثنان وثمانون مليون دينار، تأتي لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات (النقل والاتصالات، والمباني والخدمات، والتربية والتعليم)".

وبحسب البيان، خوّل وزير التخطيط "الجهات المعنية في محافظة نينوى صلاحيات التنفيذ والصرف، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019، وفي إطار اختصار الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الاسدي، اليوم الأحد، بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالوافدين إلى العراق.

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان، إن الأخير "استقبل، اليوم، السفير الاندونيسي في العراق

بغداد اليوم- بغداد

اكدت هيأة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، الاحد، ان الوزارة لم تمنح أي موافقة أو اجازة لممارسة لعبة القمار في الفنادق.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الى كافة اصحاب الفنادق السياحية المختلطة والمرافق السياحية

بغداد اليوم _ بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، المحاكم باتخاذ إجراءات قانونية سريعة وفرض عقوبات مشددة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة صالاتها، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بهذا الشأن.

وقال إعلام المجلس في بيان، إن "م

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