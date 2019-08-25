توجيهات جديدة من وزير الداخلية للوافدين الى العراق

2019/08/25 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير الداخلية ياسين طاهر الاسدي، الأحد، بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالوافدين إلى العراق.وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن الأخير “استقبل، اليوم، السفير الاندونيسي في العراق سفزين نور الدين في مكتبه الخاص بالوزارة”، مبينا أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها الساحة العراقية بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة على التنظيمات الإرهابية والخطط التي تتبعها الأجهزة الأمنية لضمان الأمن وتحقيق الاستقرار”.وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء “حرص وزارته الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإندونيسيا بما يضمن تحقيق مصلحة البلدين”، مشددا على “أهمية التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المتطرفة وإشاعة روح المحبة والسلام بين مختلف شعوب العالم”.وأشار إلى “استمراره في تذليل كافة المعوقات التي تعترض الاشخاص المقيمين في العراق”، موجها قسم شؤون الإقامة بـ”تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالوافدين إلى العراق”.من جانبه، أعرب السفير الاندونيسي عن “سعادته الغامرة للقاء وزير الداخلية ياسين الياسري”، مؤكدا “رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون وعلى مختلف المستويات”.

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