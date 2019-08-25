العراق.. طائرة مسيرة تقصف أهدافا للحشد الشعبي في الأنبار

2019/08/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر أمنية خاصة الأحد بأن أهدافا تابعة للحشد الشعبي تعرضت إلى قصف من طائرة مسيرة مجهولة قرب الحدود العراقية السورية.

وأشارت المصادر إلى أن "طائرة مسيرة مجهولة قصفت عجلتين للواء 45 بالحشد الشعبي (كتائب حزب الله) في منطقة القائم بمحافظة الأنبار قرب الحدود السورية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "القصف أسفر عن مقتل قائد عسكري كبير يدعى أبو علي الدبي وأربعة مقاتلين في لواء 45، فضلا عن سقوط جرحى آخرين، كحصيلة أولية".

والثلاثاء الماضي وقع انفجار ضخم في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إن الانفجار ضرب مخزن أسلحة قرب قاعدة بلد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في المقابل، تحدثت مصادر أن طائرة مسيرة استهدفت، على الأرجح، "مخازن لكتائب للإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي".

وضربت في الأسابيع الماضية تفجيرات عدة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في مناطق عراقية متفرقة، وسط تضارب المعلومات عن أسباب هذه الحوادث.

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