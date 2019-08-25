2019/08/25 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر آب عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأحد 8:00 PM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العملات الأجنبية
1 دولار أمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأحد 8:00 PM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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