السيد نصر الله: من الآن فصاعدا سنواجه المسيرات

2019/08/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد نصر الله في كلمة بذكرى التحرير الثاني إنه "كانت هناك خريطة للسيطرة على المنطقة وتقسيمها على أسس مذهبية وعرقية لكن محور المقاومة منعها وسيمنعها في المستقبل"، وفيما أشار السيد نصر الله الى أنه "يجب أن نستحضر من ساند الإرهابيين ودعمهم وزودهم بالسلاح وراهن عليهم ودافع عنهم سياسياً وإعلامياً"، لفت إلى أنه "يجب أن نستحضر أيضاً من واجه الإرهابيين وقاتلهم في لبنان وسوريا وغيرهما".وأوضح أن "المعركة قامت أولاً على أكتاف الجيش السوري ورجال المقاومة وكان الجيش اللبناني ممنوعاً من التصرف".وأشار السيد نصر الله الى أن "أمريكا تريد إعادة داعش الى العراق من جديد ليكون ذلك حجة لبقاء قواتها هناك"، لافتا الى أن "المجموعات الإرهابية أبعد ما يكون عن حدود لبنان وذلك بفضل شهداء المقاومة وتضحيات الجيش السوري ووقوف إيران الى جانبنا".وفيما يتعلق الهجوم المسير "الإسرائيلي" على لبنان أكد السيد نصر الله أن "ما حصل ليلة أمس من اختراق طائرة مسيرة وأخرى نظامية للضاحية الجنوبية خطير جدًا والموقف يجب أن يكون على مستوى الحدث".وبين السيد نصر الله أن "حزب الله لم يسقط الطائرة المسيرة لكن ربما أسقطها شباب في الضاحية بالحجارة أو عن فيها خلل فني"، مشيرًا الى أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجرًا هي طائرة عسكرية".وتابع السيد نصر الله أن "الطائرة الأولى هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف".وقال السيد نصر الله إن الهجوم الانتحاري بالطائرة المسيرة فجرًا هو أول عمل عدواني منذ 14 آب 2006"، مشددا على أن تكرار سناريو العراق بالهجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الأسلحة لا ينبغي السكوت عنه".وهدد السيد نصر الله "إسرائيل" بالقول : "سنفعل كل شيء يمنع حصول مسار من هذا النوع على أيدينا وعلى مقدراتنا، مشيرا الى أن الزمن الذي تأتي الطائرات الإسرائيلية تقصف لبنان ويبقى مكان آمن في "إسرائيل" قد انتهى".وشدد السيد نصر الله على أن "من الآن فصاعدا سنواجه الطائرات المسيرة "الإسرائيلية" إذا خرقت الأجواء اللبنانية".ودعا السيد نصر الله السياسيين اللبنانيين الى عدم الاعتراض على أي خطوة لحزب الله بهذا الاتجاه قائلا: "إذا أراد أحد في لبنان أن لا يكون هناك مشكلة فعليهم أن يتحدثوا مع أمريكا ويدعوها الى أن تنضبط". وبين السيد نصر الله أن نتنياهو حاول إيهام الإسرائيليين بأنه استهدف موقعًا إسرائيليا أن "الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي أغارت على لبنان استهدفت موقعا لحزب الله وسقط في القصف شهيدان وهدد السيد نصر الله أنه "إذا قتلت "إسرائيل" أياً من إخواننا في سوريا سنرد على ذلك في لبنان وليس في مزارع شبعًا".وخاطب السيد نصر الله الإسرائيليون قائلا: "نتنياهو أيها "الإسرائيليون" قد يسقطكم في الهاوية رجل متهم بالفساد لا مانع لديه من اجراء انتخابات بدمائكم".وشدد السيد نصر الله "سندافع على لبنان ونحن مستعدون أن نجوع لكي نبقى أعزاء ومستعدون لبيع بيوتنا من أجل الحرب".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد نصر الله: من الآن فصاعدا سنواجه المسيرات "الإسرائيلية" وسنفعل كل شيء يمنع حصول مسار من هذا النوع ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد نصر الله: من الآن فصاعدا سنواجه المسيرات "الإسرائيلية" وسنفعل كل شيء يمنع حصول مسار من هذا النوع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).