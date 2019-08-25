2019/08/25 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الأحد، لرجل وامرأة قيل إنهما زائران عراقيان في إيران تم الاعتداء عليهما.وقال عباس الأسدي، وهو شقيق المعتدى عليها خلال مقابلة مع RT: “شقيقتي وزوجها كانا في رحلة علاجية إلى إيران لإجراء عملية للعيون، وبعد أن انتهيا من إجرائها، اتجها أمس السبت إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتداء ضابط إيراني على مسنة عراقية..



عائلة عراقية تواجه المصير نفسه في مشهد! وكالة خطوة برس.

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