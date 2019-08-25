2019/08/25 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد مبنى وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يبحث مع وزيري النقل والتخطيط في الاقليم التنسيق مع الحكومة المركزية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يبحث مع وزيري النقل والتخطيط في الاقليم التنسيق مع الحكومة المركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).